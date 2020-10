Ihre Follower trauern um Zoe Powell! Die vierfache Mutter wurde durch ihren Blog "The Mama Book" berühmt. Darin verarbeitete sie ihre eigenen Erfahrungen als Mutter und konnte so unzähligen anderen Eltern helfen. Auch auf Instagram teilte die Britin immer wieder Details aus ihrem Familienalltag. Jetzt erschüttert eine tragische Nachricht Zoes Fans: Sie und ihre drei älteren Kinder sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Wie Daily Mail berichtet, krachte die 29-Jährige am Montagabend auf der Autobahn nahe Oxford in einen Lastwagen. Mit ihr im Auto saßen ihre vier Kinder und ihr Ehemann Joshua. Zoe, ihre Töchter Phoebe (8) und Amelia (4) sowie ihr Sohn Simeon (6) starben noch an der Unfallstelle. Joshua und die jüngste Tochter, die gerade einmal 18 Monate alt ist, kämpfen zurzeit im Krankenhaus noch um ihr Leben. Der Fahrer des Lastwagens kam mit kleineren Verletzungen davon.

Einer der Anwohner, David Patchett, war einer der ersten an der Unfallstelle. "Das Auto sah aus wie eine zerdrückte Blechdose. [...] Mein erster Gedanke war, dass das niemand überlebt hat, so schlimm war es. Während ich die Polizei anrief, kam der Mann wieder zu Bewusstsein und da habe ich ins Telefon geschrien: 'Schickt jemanden her'", beschrieb er den schrecklichen Vorfall.

Anzeige

Instagram / themamabook Zoe Powell, Mama-Bloggerin

Anzeige

Instagram / themamabook Zoe Powell mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / themamabook Zoe Powell mit ihrem Sohn Simeon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de