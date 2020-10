Taylor Townsend meldet sich mit einer großen Neuigkeit im Netz! Im Leben der Amerikanerin könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Seit 2010 steht sie regelmäßig als Profitennisspielerin auf dem Platz und kämpfte sich zuletzt im September mit ihrer Mitspielerin Asia Muhammed bis ins Halbfinale der US Open. Nun verrät Taylor, dass es auch privat große Ereignisse in ihrem Leben gibt: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Mit den Worten "große Ankündigung" begann die 24-Jährige jetzt einen besonders süßen Instagram-Post: In einer Videocollage teilte sie ihre größten Momente im Profisport und erklärte gegen Ende des Clips: "Ihr denkt, das, was ich bisher getan habe, war beeindruckend? Dann wartet ab, was ich als Nächstes tun werde." Daraufhin folgt ein Bild, auf dem sie mit breitem Grinsen im Gesicht ihren runden Schwangerschaftsbauch hält.

Wann ihr erstes Kind das Licht der Welt erblicken wird, verriet das Tennis-Ass ebenfalls: "Baby Townsed kommt im März 2021!" Diesen Zeitpunkt kann sie offenbar kaum noch abwarten: "Das Leben hat eine seltsame Art, einen genau dorthin zu bringen, wo man sein soll. Ich bin so aufgeregt, Mutter zu werden!", kommentierte Taylor ihren Beitrag.

Getty Images Taylor Townsend beim World TeamTennis Halbfinale, 2020

Getty Images Taylor Townsend, Tennisprofi

Getty Images Taylor Townsend bei einem Tennismatch

