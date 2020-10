Endlich wird das Geheimnis gelüftet! Diese Aktion sorgte im Sommer für ordentlich Verwirrung: Fans fiel auf, dass sowohl Betty Taube (25) als auch ihr Mann Koray Günter (26) die gemeinsamen Fotos auf den Social-Media-Kanälen gelöscht haben. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass es beim Paar ordentlich kriseln soll – sogar über eine Trennung wurde spekuliert. Jetzt sprach die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin endlich Klartext und verriet, was wirklich hinter der verdächtigen Aktion steckt.

Die Fans können aufatmen: Denn Betty und Koray sind noch immer richtige Turteltauben – nur eben nicht mehr vor den Augen der Öffentlichkeit. Im Place To B Podcast erklärte die Brünette, dass sie in der vergangenen Zeit immer mehr genervt von Social Media gewesen sei – und diese Aufmerksamkeit vor allem im Hinblick auf ihre Beziehung gar nicht brauche: "Wenn ich ein Bild mit Koray hochlade, dann geht das enorm durch die Decke und das ist irgendwie das, was die Leute sehen wollen, aber ich will mich darüber gar nicht definieren." Ohnehin würde das Paar ansonsten auch alles privat halten – und habe diese Regelung nur etwas ausgeweitet: "Wir haben gesagt: Wir machen jetzt alles komplett privat. Das ist der einzige Grund."

Und mit dieser Entscheidung ist der Lockenkopf nach wie vor glücklich: "Und tatsächlich tut das so gut", schwärmte sie weiter. Sie finde nicht, dass man seinen Followern immer wieder zeigen müsse, wie happy die beiden miteinander sind. An Trennungsgemunkel ist Betty also längst gewöhnt – und es kann ihr daher nichts anhaben: "Ich wurde auch schon die letzten zwei Jahre gefragt, ob ich überhaupt noch mit ihm verheiratet bin, weil man ihn ja nie gesehen hat bei mir", plauderte sie aus dem Nähkästchen.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Betty Taube mit ihrem Mann Koray Günter

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Instagram / bettytaube Koray Günter und Betty Taube bei ihrer Hochzeit

