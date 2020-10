Lisa-Marie Schiffner (19) wagt nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder den Gang zum Friseur – und löst damit eine riesige Diskussion im Netz aus! Die YouTuberin ist bekannt für ihre megalangen braunen Haare, die ihr zuletzt schon bis über den Po reichten. Ihre Mähne war immer ihr Heiligtum und eigentlich dachte Lisa-Marie nie daran, etwas an Farbe und Länge zu ändern. Vor Kurzem wünschte sie sich aber doch eine Veränderung und kündigte ihren Followern an, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt den Weg in einen Haarsalon auf sich zu nehmen – doch mit den Reaktionen auf das Ergebnis hat die 19-Jährige wohl nicht gerechnet!

Auf Instagram präsentiere Lisa-Marie ihren neuen Look: Ihr zuvor braunes Haar hat nun dank einiger blonder Highlights einen deutlichen Goldschimmer. Und auch die Spitzen sind ein bisschen kürzer als zuvor. Doch was für die Influencerin eine große Veränderung darstellt, ist für manchen Follower nicht der Rede wert. Unter dem Foto häuften sich enttäuschte Kommentare wie: "Aus meiner Sicht ist das nicht wirklich eine krasse Veränderung. Da hätte ich nach dem Trubel schon irgendwas anderes erwartet wie schulterlange Haare oder so." Doch es mischten sich auch mindestens genauso viele Komplimente in die Kommentarspalte.

Lisa reagierte bereits auf die zahlreichen kritischen Nachrichten. Die Österreicherin kann nicht nachvollziehen, dass sich so viele über die Veränderung oder Nicht-Veränderung aufregen: "Vielleicht versteht es der eine oder andere nicht, weil sie tagtäglich zum Friseur gehen oder sich öfter mal die Haare färben lassen. Ich habe mich im Allgemeinen nie getraut, in der Hinsicht etwas auszuprobieren. Jeder sieht eine Veränderung anders – für mich ist es krass", stellte sie klar. Dennoch sei sie von der Erwartungshaltung mancher ihrer Follower schwer enttäuscht.

