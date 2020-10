Andrej Mangolds (33) Image nahm durch Das Sommerhaus der Stars erheblichen Schaden. Nach den Mobbingvorwürfen wegen Evanthia Benetatou (28) meldeten sich plötzlich auch weitere Promis wie Bachelor in Paradise-Star Yeliz Koc (26), oder Claudia Tews, die Frau von Ex-Bachelor Christian Tews (40) zu Wort und berichteten über die arrogante Art des einstigen Rosenkavaliers. Gegenüber Promiflash erklärte nun auch Chris Töpperwien (46), dass er Andrej nicht unbedingt als sympathisch erlebt hat.

Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat moderiert für RTL regelmäßig einen Sommerhaus-Livestream in den Werbepausen und kam dadurch auch mit dem Profi-Basketballer in Kontakt. Da sei er Chris direkt "relativ dominant und ein Stück weit arrogant" vorgekommen. "Er hat mich für die Anfrage, am Livestream teilzunehmen, direkt per Sprachnachricht an irgendein Management weitergeleitet: 'Er kann das nicht entscheiden.' Lachhaft!", schimpfte der 40-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Das habe er bei seinen bisherigen Gästen wie Natascha Ochsenknecht (56) oder Jürgen Milski (56) so nie erlebt.

Andrej selbst betont immer wieder, dass er aufgrund des Zusammenschnitts der Szenen falsch dargestellt wurde und pochte deshalb sogar darauf, dass die Wiedersehens-Folge live im TV laufen solle. Chris dagegen betonte: "Jeder gibt sich so, wie er ist und muss auch damit rechnen, dass das ausgestrahlt wird und [...] es draußen auch mal auf die Fresse gibt."

