Andrej Mangold (33), Jennifer Lange (26) und Co. wollen tatsächlich im Live-TV Stellung beziehen! Der einstige Bachelor und seine Liebste hatten in diesem Jahr für ihren Das Sommerhaus der Stars-Auftritt massive Kritik geerntet: Die beiden hatte immer wieder gegen Andrejs Ex-Flirt Evanthia Benetatou (28) gewettert und schienen auch bei ihren Mitstreiter wie etwa Annemarie Eilfeld (30) entsprechend Stimmung zu machen. In Kürze soll das große Wiedersehen aller Kandidaten stattfinden – und dabei wollen die meisten Teilnehmer eine Live-Übertragung haben!

Sowohl Andrej und Jenny als auch Annemarie betonen jetzt in ihren Instagram-Storys, dass sie sich die Reunion live im TV wünschen, um sich ungehindert den Vorwürfen zu stellen und "endlich Klartext" zu reden. Die einstige DSDS-Kandidatin erklärt dazu: "Zwischen der Aufzeichnung dieses Wiedersehens und der Ausstrahlung im Fernsehen werden etwa wieder zwei Wochen liegen. Finden wir einfach ein bisschen zu viel Zeit, um eventuell wieder etwas wegzulassen oder an anderen Stellen wieder Sachen reinzuschnipseln!"

Dass sie, Andrej, Jenny und die restlichen Mitstreiter im TV auf viele Zuschauer so wirkten, als hätten sie sich ungerecht gegenüber Eva verhalten, hatten unter anderem Lisha und Lou in einem YouTube-Video schon mit dem Schnitt der Sendung begründet: "Fake ist dort gar nichts! Alles, was ihr seht, ist tatsächlich passiert. Das 'Aber' ist, wie es geschnitten wird und wie es am Ende im Fernsehen rüberkommt!

