Claudelle Deckert (46) ist eigentlich eine sehr glückliche Hundebesitzerin – für die Funktionsfähigkeit ihrer Hand wurde ihr Wauwau aber kürzlich zum Verhängnis! Die Unter uns-Darstellerin klagte kürzlich schon auf Social Media ihr Leid: Sie hat sich die Hand gebrochen und muss nun in den kommenden Tagen erstmal einen Gips tragen. Das erschwerte der Schauspielerin unter anderem sogar schon Toilettengänge! Nun verriet Claudelle, auf was für eine unglaubliche Art und Weise sie sich die Finger lädiert hat: Ihr Riesenschnauzer Hilde ist daran leider nicht ganz unschuldig...

Am vorletzten Freitag war die 46-Jährige mit ihrer Fellnase an der Isar in München spazieren und hatte dabei die Langlaufleine der Hundedame um ihre Finger gewickelt, wie sie im Interview mit Bild schilderte. Als schließlich ein anderer Hund, der nicht angeleint war, auf sie zugerannt kam, sei Hilde losgelaufen und das Unglück habe seinen Lauf genommen: "Dadurch, dass die Leine so locker war und Hilde so schnell gelaufen ist, habe ich dann die ganze Wucht abbekommen und bin hingefallen", erinnerte sich Claudelle weiter.

In der ersten Schrecksekunde habe sie gar nicht bemerkt, dass ihre Hand den Sturz nicht so gut verkraftet hat: "Das ging alles so schnell, dass ich erst später gemerkt habe, dass mein Finger zur Seite senkrecht wegstand und meine Hand extrem weh tat." Sie sei daraufhin in eine Klinik gekommen, in der festgestellt wurde, dass ihr Mittelfinger am meisten betroffen und gebrochen ist. Der Finger musste operiert und jetzt stillgehalten werden. "Ich bin davon körperlich ziemlich geschafft, was ich auch nicht gedacht hätte. Man merkt echt, wie eingeschränkt man ist, wenn man nur eine funktionierende Hand hat", stellte die gebürtige Düsseldorferin schließlich über die Schmerzen fest.

Claudelle Deckert, TV-Bekanntheit

Claudelle Deckert im Februar 2020

Claudelle Deckert, Soap-Star

