Andreas Robens überrascht seine Frau mit einer romantischen Geste! Im Sommerhaus der Stars hatte es zuletzt eher so gewirkt, als steckten der Mallorca-Auswanderer und seine Liebste Caroline in einer handfesten Ehekrise. Der frühere Boxer sprach sogar davon, sich eventuell von der Bodybuilderin scheiden zu lassen. Doch die dunklen Wolken sind offenbar verflogen: Andreas will jetzt tatsächlich sein Ehegelübde mit Caro erneuern lassen!

Das enthüllte der Muskelprotz bei "Goodbye Deutschland": Caro habe sich schon lange gewünscht, einander das Versprechen der Ehe noch einmal zu geben. Zu ihrem Geburtstag verfasste Andreas also einen rührenden Brief, in dem er ihr genau das zusagte: "Danke, dass du es mit mir so lange ausgehalten hast. Deshalb möchte ich dir den Wunsch erfüllen, und am 11. Dezember unser Eheversprechen erneuern", las Caro die Worte unter Tränen vor und fiel ihrem Mann anschließend um den Hals.

In dem Brief gab Andreas zudem seine tiefen Gefühle für seine Frau preis: "Du bist für mich die Liebe meines Lebens. Nimm die Ewigkeit und multipliziere sie mit der Unendlichkeit. Dann weißt du, wie sehr ich dich liebe!", schrieb er. Was sagt ihr zu diesem Liebesgeständnis? Stimmt unten ab.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caroline Robens, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, TV-Bekanntheit

TV NOW Andreas und Caroline Robens, "Sommerhaus der Stars" Folge 4

