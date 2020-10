Ist Emre Özcan (30) damit zu weit gegangen? Der 30-Jährige buhlt in der aktuellen Staffel von Die Bachelorette um das Herz von Melissa (25) – und dabei schlägt er in der zweiten Folge gleich zwei Mal voll über die Stränge. Nachdem er der Rosenverteilerin erst einen Kuss auf den Hals aufdrückte, wollte er ihre kurze Zeit später noch einen Schmatzer geben. Auf beide Kuss-Attacken reagierte die Ex-Love Island-Kandidatin ziemlich "allergisch", wie sie selbst betonte. Und auch die Zuschauer finden Emres Art einfach nur daneben!

Auf Twitter machen viele Fans des Kuppelformats ihrem Ärger über das Verhalten des Kandidaten Luft. "Emre ist der Typ Mann, der daran schuld ist, dass wir Männer immer so blöd da stehen", bemerkte ein User beispielsweise verärgert. Eine andere finde ihn einfach nur unangenehm. "Halskuss? Da wünscht man sich ja fast den Schulterküsser wieder her", kommentiert ein Weiterer die Szenen und bezog sich damit wohl auf Rafi Rachek (30), der 2018 Nadine Klein (35) den legendären Kuss auf die Schulter verpasste.

Und auch von der zweiten Knutsch-Offensive ist das Publikum genauso wenig begeistert. "Ich fasse gar nicht, wie unangemessen man sich verhalten kann. Und er merkt es nicht mal", gibt ein User wütend von sich. Die Community ist sich außerdem sicher: Emre sollte nach dieser Aktion keine Rose bekommen.

