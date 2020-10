Theresia Fischers Verhältnis zu ihren Eltern ist alles andere als gut – aber woran liegt das eigentlich? Schon während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel bemerkten die Zuschauer schnell, dass zwischen dem Model, seiner Mama und seinem Papa irgendetwas im Argen liegt. Doch was genau war vorgefallen? Darüber spricht Theresia (28) nun in aller Ausführlichkeit – und sehr offen und emotional – in einem Interview!

Zunächst habe die Hamburgerin eine schöne Kindheit gehabt, doch: "Der Kontakt zu meinem Vater kippte, als ich dreizehn Jahre alt war." Das geschah, weil Theresia in diesem Alter ihre Vorliebe für ältere Männer entdeckte. Ihr heutiger Mann Thomas Behrend ist stolze 27 Jahre älter als sie. Und ähnlich sah es wohl auch in ihren vorherigen Beziehungen aus – zu viel für den Vater der jungen Frau! "Je mehr ich in diese älteren Beziehungen hineingegangen bin, umso mehr hat sich mein Vater distanziert", blickt sie im Nachtcafé zurück.

Die teilweise heftigen Streitereien dauern offenbar bis heute an. Ihren Liebsten Thomas akzeptieren ihre Eltern noch immer nicht. Theresias Mutter habe sich zwar schon mal mit ihm getroffen und dabei sei auch alles harmonisch verlaufen. "Ich weiß aber, dass mein Papa überhaupt nicht damit klarkommt". Als sie die Liebes ihres Lebens dann sogar heiratete, sei das der Supergau für ihre Eltern gewesen. Trotzdem wünscht sich Theresia nach wie vor, dass sich alle Beteiligten wieder annähern werden.

Instagram / theresiafischer Model Theresia Fischer

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

privat Model Theresia Fischer mit Partner Thomas Behrend

