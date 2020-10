Vermissen die The Masked Singer-Fans Ruth Moschner (44) bereits? Am Dienstagabend startete die dritte Staffel der beliebten Rat-Show – und zwar mit einem brandneuen Rateteam! Nachdem Ruth sich in den vergangenen Ausgaben den Kopf darüber zerbrochen hatte, müssen nun Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) die Promi-Identitäten unter den Kostümen enträtseln. Zusätzlich wird ihnen pro Folge je ein Gast-Rätselfreund zur Seite gestellt. Doch wie kam die neue Runde bei den Zuschauern an?

Ziemlich gut, wie eine Promiflash-Umfrage zeigt! Von insgesamt 1.330 Teilnehmern (Stand 21. Oktober, 17 Uhr) waren rund 68 Prozent (906 Votes) total begeistert vom neuen Rateteam – Sonja und Bülent haben die Zuschauer mit ihren Sprüchen offenbar prächtig unterhalten! Lediglich 32 Prozent (424 Votes) der "The Masked"-Singer-Fans waren noch nicht so richtig überzeugt von der Dschungelcamp-Moderatorin und dem Comedian.

So oder so wird Ruth in der kommenden Frühjahrsstaffel ins Rateteam zurückkehren. Doch vermissen die "The Masked"-Singer-Zuschauer sie überhaupt? Tatsächlich zeigen sich die Promiflash-Leser unter ihnen total gespalten: So fiel die Umfrage, ob Ruth in der Show fehlt, fast 50:50 aus! Von 2.478 Teilnehmern insgesamt (Stand 21. Oktober, 17 Uhr) gaben rund 52 Prozent (1.279 Votes) an, dass die Show ohne die quirlige Münchnerin einfach nicht dasselbe sei. Die restlichen 48 Prozent (1.199 Votes) hingegen sehen das ein bisschen anders...

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

ProSieben/Willi Weber Didi Hallervorden, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

