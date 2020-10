Kim Kardashian (40) will ihren Ehrentag richtig dick feiern! Kaum zu glauben, aber wahr: Die Reality-TV-Darstellerin wird am 21. Oktober bereits stolze 40 Jahre alt. Seit ihrem Karrierestart vor 13 Jahren gehört die US-Amerikanerin zu den bekanntesten Frauen der TV-Industrie und ist heute sogar Unternehmerin und angehende Anwältin. An ihrem Geburtstag will sie es jedoch trotzdem ganz ungeniert krachen lassen: Kim soll für ihre Freunde eine Privatinsel gemietet haben und dort eine fette Party schmeißen wollen!

Das berichtet zumindest Page Six: Demnach soll die vierfache Mutter alle ihre Liebsten zu einer ganz besonderen Feier auf eine karibische Insel eingeladen haben, um ihren Geburtstag dort gebührend zu begießen. Die Gäste selbst sollen jedoch noch nicht wissen, wohin es geht – daher sollen alle früh am Morgen abgeholt und auf die Insel geflogen werden. Das Ganze werde jedoch voraussichtlich erst nächste Woche stattfinden.

Mit dabei sein werden vermutlich Kims Familienmitglieder Khloé (36), Kourtney (41), Kylie (23) und Kendall Jenner (24) sowie ihre Mutter Kris (64). Mit denen scheint Kim heute schon in ihren 40. reinzufeiern: Via Instagram teilte die Kurven-Queen am Dienstag noch ein Bild, das die Kardashian-Jenners gemeinsam in den Bergen zeigt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Ehemann Kanye West

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Kendall, Khloé, Penelope, Mason, Kim, Kourtney, Kris und Corey

