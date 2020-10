Nicki Minaj (37) gewährt ihren Fans einen ersten Blick auf ihr Neugeborenes! Im September war es endlich so weit: Das erste Kind der Rapperin erblickte das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann Kenneth Petty schwebt die Musikerin seitdem im absoluten Babyglück. Und diese große Freude teilte die Neu-Mama jetzt auch mit ihren Followern: Nicki veröffentlichte erstmals ein niedliches Foto ihres Sohnes!

Auf Instagram postete die Mutter den Schnappschuss, der den kleinen Fuß ihres Sohnemanns zeigt. Behutsam wird dieser von seinem Papa Kenneth gehalten. Mit diesem Foto gratulierte die "Super Bass"-Interpretin ihrem Partner zu einem ganz besonderen Anlass. "Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Liebster", schrieb die 37-Jährige unter den Beitrag.

Die Fans der Sängerin waren von dem kleinen Einblick auf ihr Baby völlig aus dem Häuschen. Zahlreiche User meldeten sich in der Kommentarspalte, um erneut ihre Glückwünsche auszusprechen. "Gratuliere dir, du Königin! Der Kleine kann sich so glücklich schätzen, dich als Mama zu haben", widmete ein Kommentator herzliche Worte an die Pinkhaarige.

Instagram / nickiminaj Nicki Minajs Neugeborenes im Oktober 2020

Getty Images Nicki Minaj und Kenneth Petty bei der New York Fashion Week

Getty Images Nicki Minaj bei der Met Gala in New York, 2019

