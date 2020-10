Große Verwirrung um das kommende Dschungelcamp. Gerade erst sorgte ein Medienbericht für Aufsehen, laut dem die nächste Ausgabe der Kultsendung aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise angeblich komplett abgesagt werden sollte. Wenig später klärte RTL allerdings auf: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird stattfinden, nur anders als geplant. Doch wie genau? Und vor allem: Wo? Auf Promiflash-Anfrage verriet RTL jetzt, wo das Dschungelcamp 2021 gedreht wird!

Mögliche Dreharbeiten in Australien wurden bereits vor einigen Wochen ausgeschlossen. Stattdessen sollten die Promi-Kandidaten ihre Zelte in einer Burg in Wales aufschlagen. Doch auch das ist in der aktuellen Lage nicht mehr möglich. "Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' in Wales produzieren können. Doch mit Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unseren Produzenten itv Studios dagegen entschieden. So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität und die Zeit ist einfach nicht reif, diese riesige Produktion ins Ausland zu bringen", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einem Statement. Stattdessen wird das Dschungelcamp daher in Deutschland gedreht.

Wo genau das Trash-Format produziert wird und welche Aufgaben dann auf die Kandidaten warten, ist noch nicht bekannt. Bisher ist bloß klar, dass die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) wieder mit von der Partie sind. "Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen", heißt es in dem Statement weiter.

MG RTL D / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

