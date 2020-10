Barbara Meier (34) genießt die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen! Seit Juli ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin stolze Mutter der kleinen Marie-Therese. In einem Interview schwärmte das Model bereits über sein neues Leben als Mutter – doch auch die Geburt ließ die Beauty in einigen Sätzen noch einmal Revue passieren. Jetzt teilte Barbara einen neuen süßen Schnappschuss von ihrem Baby!

Die rothaarige Schönheit und ihr Nachwuchs sind einfach unzertrennlich. Via Instagram veröffentlichte Barbara jetzt eine weitere knuffige Aufnahme aus ihrem Leben als frischgebackene Mama: Am unteren Bildrand sind die Händchen der kleinen Marie-Therese zu sehen, die sich total verspielt in der Haarpracht der Laufstegschönheit festkrallen. Den Angriff auf ihre Haare kann Barbara ihrer Kleinen aber keinesfalls übel nehmen – mit einem zufriedenen Lächeln schaut die 34-Jährige in die Kamera.

Das Gesicht von Baby Marie-Therese bekommt man allerdings nach wie vor nicht zu sehen – und das, obwohl einige Fans das Baby unbedingt sehen möchten. Doch Barbara hat dazu eine klare Meinung, mit der sie die Privatsphäre ihres Kindes schützen möchte: "Sie darf mit 18 selbst entscheiden, ob sie in der Öffentlichkeit stattfinden möchte." Bis dahin müssen sich die Follower der gebürtigen Ambergerin also wohl oder übel noch gedulden.

Barbara Meier, Model

Barbara Meier, bekannt durch GNTM

Barbara Meier, TV-Bekanntheit

