Vampir-Fans kommen bei Netflix bald voll auf ihre Kosten. Der Streaming-Riese hat unter anderem mit seiner Show Emily in Paris schon die Herzen aller Rom-Com-Liebhaber zum Schmelzen gebracht. Auch für die passende Weihnachtsstimmung ist filmtechnisch bei der Plattform bereits gesorgt. Bald gibt es bei Netflix aber auch Nachschub im Bereich Fantasy: Mit "First Kill" steht eine Vampir-Serie in den Startlöchern!

Wie Deadline berichtet, hat Netflix bereits acht einstündige Episoden der Show bestellt. Produziert wird die Serienadaption des gleichnamigen Buches der Autorin V.E. Schwab von Schauspielerin Emma Roberts (29). Die Hauptfigur in der neuen Fantasy-Reihe ist ein junges Vampirmädchen namens Juliette, die zum ersten Mal einen Menschen töten soll, um sich in ihrer Familie zu beweisen. Als ihr erstes Opfer sucht sie sich Calliope aus. Ihr Plan fängt allerdings an zu bröckeln, als Juliette Gefühle für Calliope entwickelt – und als sich Calliope als mächtige Vampirjägerin entpuppt.

Wann die Dreharbeiten zu "First Kill" starten und wann die Serie dann veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Auch zum Cast wurde bisher noch nichts bekannt gegeben. Autorin V.E. Schwab wird als Drehbuchschreiberin und Produzentin mitwirken.

