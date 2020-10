So schnell wird aus einem Baum Dwayne "The Rock" Johnson (48)! Der US-Amerikaner gehört aktuell zu den bekanntesten Schauspielern der Welt: Mit 87,5 Millionen Dollar ist er der am besten verdienende Filmstar des Jahres und verzeichnet zudem stolze 201 Millionen Follower auf Instagram. Kein Wunder also, dass sich auch Künstler den 48-Jährigen zum Vorbild nehmen – und Dwayne kurzerhand aus Holz nachbauen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Holzkünstler James O'Neil zuletzt immer wieder Bilder seines neuesten Projekts: Aus einem alten Baumstumpf schnitzte er in den vergangenen Wochen ein knackiges Ebenbild des ehemaligen Wrestlers in stolzer Haltung, inklusive harter Muskeln! Auf die Arbeit wurde auch The Rock aufmerksam und veröffentlichte ein Foto des Werks auf seinem Profil: "Wow, abgefahren! Ich fühle mich so geehrt, dass dieser Künstler so eine kraftvolle Kunst geschaffen hat!"

Doch nicht nur Dwayne steht aus Holz gemeistert in James Galerie: Auch Arnold Schwarzenegger (73) und Sylvester Stallone (74) alias Rocky Balboa wurden bereits detailgetreu nachgebaut. James' Fans sind von seinem Können begeistert: "Wow, das ist unglaublich!", kommentierte erst kürzlich ein User.

Instagram / jamesonealwoodart Dwayne "The Rock" Johnson aus Holz

Getty Images Dwayne Johnson bei einem Pressetermin in Berlin

Instagram / jamesonealwoodart Sylvester Stallone, Dwayne "The Rock" Johnson und Arnold Schwarzenegger aus Holz

