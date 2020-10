Dieser Bauch kann sich wirklich sehen lassen! Kim Gloss (28) hat sich nicht nur in verschiedensten Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht, auch im Netz begeistert sie eine riesengroße Community. Ob Make-up-Tutorials, Outfit-Postings oder Fitness-Pics – die Sängerin gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und in ihre Lieblingstrends. Doch jetzt sorgt die hübsche Influencerin für größtes Aufsehen: Kim präsentiert ihren krass definierten Waschbrettbauch in den sozialen Medien – und haut ihre Fans damit vom Hocker!

"No pain, no gain" – zu Deutsch also "Kein Schmerz, kein Gewinn " – betitelt die Beauty ihren aktuellen Instagram-Post direkt aus der Muckibude. Dabei dürfte ihre Community den großen Fitness-Erfolg auf dem Schnappschuss sofort erkennen: Die 28-Jährige posiert in einem knappen hellblauen Sport-Zweiteiler lässig vor einem Spiegel und lässt dabei ihre beeindruckend ausgeprägten Bauchmuskeln spielen.

Bei diesem stahlharten Sixpack sind Kims Fans ganz offensichtlich hin und weg: Die Follower pflastern die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis, sondern auch mit etlichen Komplimenten und Lobeshymnen. "Siehst super aus", "Wow, Mega-Figur" oder "So würde ich auch gerne aussehen", lautet der momentane Tenor auf dem Kanal der 28-Jährigen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Oktober 2020

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und im Juni 2019 in Berlin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2020 in Berlin

