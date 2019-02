Spätestens jetzt ist klar, dass Amira Wirth (22) wohl kein Köln 50667-Comeback feiern wird! Seitdem die Laiendarstellerin – in ihrer Rolle als Elli Teubert – vor Kurzem überraschend von der TV-Bildfläche verschwunden war, standen die Fans vor einem Rätsel. Nach wilden Spekulationen über den Verbleib von Schauspielerin und Serien-Figur meldete sich Amira nun selbst zu Wort: In einem Video verkündete sie offiziell ihr Serien-Aus und holte dabei zum Rundumschlag gegen den Cast aus.

Vor einigen Tagen veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin ein YouTube-Video, in dem sie die Gerüchte über ihr Serien-Aus bestätigte. "Jedenfalls spiele ich nicht mehr bei 'Köln 50667' mit – ich bin raus und ich habe gekündigt", klärte die 22-Jährige ihre Fans über die Umstände auf. Ihre Entscheidung begründete sie sodann mit den Vorgängen hinter den Kulissen, wo sie von ihren Ex-Kollegen ausgenutzt und unfair behandelt worden sei. "Jede Kanalratte ist mehr wert als ihr! Und ich bin einfach glücklich, euch nie wieder in meinem Leben sehen zu müssen", verlieh Amira ihrem Ärger Ausdruck und schoss damit gegen den gesamten Cast.

Ausgerechnet Ingo Kantorek, der in der Serie bereits seit längerer Zeit Ellis Ziehvater gemimt hatte, wollte den Pauschalangriff seiner Ex-Kollegin nicht einfach so auf sich sitzen lassen. "Die Leute, die jetzt meinen, sie müssen uns als Ratten bezeichnen, vergessen völlig, welche Fehler sie selber [...] gemacht haben", hielt der langjährige Darsteller den Vorwürfen seiner Ex-Kollegin in einer Instagram-Story entgegen. Außerdem halte er einen solchen Pauschalangriff gegen das komplette Team für unangebracht.

Instagram / amirawirth Amira Wirth, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek, Schauspieler

