Keine schwere Entscheidung für Alex Hartung! Für den Bremer ging am Sonntagabend erneut ein großer Traum in Erfüllung: Er durfte bei den Blind Auditions von The Voice of Germany teilnehmen – schon zum zweiten Mal! Denn der Rapper war bereits 2014 angetreten und hatte es im Team von Rea Garvey (47) bis in die Liveshows geschafft. Jetzt wagte sich der 30-Jährige erneut vor die sagenumwobenen Drehstühle, überzeugte die Coaches – und ging wieder ins Team Rea!

Schon nach wenigen Tönen von Alex' Interpretation von Samy Deluxe (42)' "Poesie Album" war klar: Der irische Musiker hat seinen ehemaligen Schützling erkannt! Sogleich teilte er das auch seinem Teampartner Samu Haber (44) mit: "Das ist ein Allstar, Alex!" Darauf folgte direkt der erste Buzzer, Mark Forster (37) zog später nach. "Ich würde meine Träume gerne REAlisieren!", traf Alex schließlich seine Entscheidung – und wagte einen zweiten Versuch mit Rea.

Ob sich Alex es in diesem Jahr wohl an der Seite des "Supergirl"-Interpreten ins Finale schaffen wird? Bei seiner ersten Teilnahme landete der Rapper eigentlich zunächst im Team der Fantastischen Vier. Bei den Battles schied er dann fast aus, hätte Rea ihn nicht als Steal Deal in seine Gruppe geholt.

Alex Hartung, Allstar bei "The Voice of Germany" 2020

Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

Michi Beck und Smudo, Coaches bei "The Voice of Germany"

