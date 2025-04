Darum kehren Bill & Tom Kaulitz nicht zu "The Voice" zurück

Im Jahr 2023 räumten Bill (35) und Tom Kaulitz (35) als Doppelcoaches bei The Voice of Germany ab. Sie gewannen nicht nur die Staffel, sondern eroberten auch die Fanherzen zu Hause. Aus diesem Grund fragte der Sender die Tokio Hotel-Stars an, ob sie 2025 zurückkehren wollen. Das berichten die Brüder jedenfalls in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch zu einem Comeback sollte es nicht kommen. Denn Tom und Bill wollten wissen, mit welchen Stars sie in der Jury sitzen würden – diese Information wollte die Produktionsfirma jedoch angeblich nicht rausrücken.

Die Musiker haben das Coaching-Angebot daraufhin abgelehnt. Schließlich wollen sie wissen, "mit wem [sie] da sitzen." Doch die Absage der Kaulitz-Brüder soll bei der Produktion alles andere als gut angekommen sein. Von der Chefin erhielten sie laut ihren Schilderungen eine fiese Mail, in der sie als "ungehörig" bezeichnet wurden. "Da ist eine neue Frau, die da in Charge ist. Nachdem wir entschieden haben, es passt für uns dieses Jahr dann doch nicht, ist sie komplett ausgerastet", schildert Bill im Podcast.

Bild will weitere Hintergründe kennen. Offenbar sollen die Zwillinge die Möglichkeit gehabt haben, der Produktion eine Art Blacklist zu übergeben – also eine Liste mit Stars, mit denen sie auf keinen Fall gemeinsam in der "The Voice"-Jury sitzen wollen. Das Angebot hätten die Tokio-Hotel-Musiker angenommen und ihre Wünsche sollen angeblich von der Produktion akzeptiert und berücksichtigt worden sein. Als der diesjährige Jury-Cast dann final feststand, wollten Bill und Tom ihre Liste vermeintlich noch ausbessern. Daraufhin sei es dann zum Zoff gekommen. Mit dem Ergebnis: Bill und Tom kehren nicht zu "The Voice" zurück.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

