Wegen Tour: Samu Haber 2025 nicht bei "The Voice" dabei

Kein Team Samu Haber (49) bei The Voice of Germany! Wie der finnische Sänger in einem langen Statement bei Instagram bekannt gibt, verabschiedet er sich erst mal von der Castingshow. "Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Konzerte zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", schreibt er und erklärt weiter: "Es ist wirklich schwer, 'nein' zu etwas zu sagen, das so viel Spaß macht, und zu so vielen tollen Menschen, die jeden Abend mit uns im Studio sind."

Mit rührenden Worten bedankt er sich für die Unterstützung der Zuschauer, die ihn in den sechs Staffeln, in denen er im roten Stuhl saß, so liebevoll willkommen geheißen haben. Einen kleinen Seitenhieb gegen seine Jury-Kollegen kann er sich aber auch nicht verkneifen: "Das Beste ist, dass, wenn ich nicht da bin, jemand anderes gewinnen kann. Es ist ziemlich langweilig, wenn derselbe Coach jedes Mal gewinnt, wenn er dabei ist", witzelt Samu: "Drei Siege in Folge sind einfach zu viel und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen."

Aber nimmt sich der Sunrise-Avenue-Star nur wieder eine Pause oder lässt er "The Voice" nun endgültig hinter sich? Die Fans können aufatmen, denn in seinem Post macht der Finne klar: In der übernächsten Staffel könne er sich wieder vorstellen, dabei zu sein! "Da die Show im Herbst im Fernsehen läuft, werde ich wahrscheinlich bei der Produktion anrufen und fragen, ob ich nächstes Jahr wiederkommen kann", schildert Samu. Nun will er sich aber erstmal auf seine Sommertournee konzentrieren – er könne es kaum erwarten, auf der Bühne zu stehen.

Joyn/Claudius Pflug Samu Haber, Kathrin German, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster

Getty Images Samu Haber, Sänger

