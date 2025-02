Rea Garvey startet Radioshow und Podcast bei SWR3 und ARD

Es gibt erfreuliche Nachrichten für Fans von Rea Garvey (51): Seine Anhänger dürfen die melodische Stimme des Sängers nun noch öfter hören! Ab dem 28. Januar übernimmt der Musiker eine wöchentliche Radioshow bei SWR3. Wie Presseportal berichtet, läuft "Die Rea Garvey Show - The songs you picked for me" immer dienstags von 19 Uhr bis 20 Uhr. Der prominente Gastgeber lädt dabei verschiedene Künstler ein, die mit ihm zusammen ihre Lieblingslieder singen und spannende Geschichten austauschen.

Bei der Premieren-Show war bereits Popsänger Joris geladen. Zu den weiteren berühmten Gästen in der Show zählen Palina Rojinski (39) und Popstar Álvaro Soler (34). Doch damit nicht genug! Bereits am 21. Januar lief nämlich der dazugehörige Podcast "Die Rea-Garvey-Show - The songs you picked for me" an. Dieser erscheint für ganze zwölf Wochen immer dienstags in der ARD Audiothek. Der besagte Talk wird zudem in jeder Episode von Songs begleitet, welche der jeweilige Gast mitbringt.

Rea hat zuletzt nicht nur mit seinen Jobs, sondern auch mit einer radikalen Typveränderung für Schlagzeilen gesorgt. So präsentierte er sich unter anderem bei dem YouTube Music Award Dinner in Berlin mit Vokuhila. Im Interview mit RTL plauderte der beliebte irische Künstler aus, was ihn zu der umstrittenen Frisur bewegte. Dabei spielte vor allem seine Frau Josephine Garvey eine entscheidende Rolle: "Dann habe ich dem Friseur das Bild gezeigt, das meine Frau mir geschickt hat, und er meinte: 'Sicher?'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Palina Rojinski, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige