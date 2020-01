Es hat sich bereits angedeutet – doch dass Prinz Harry (35) und seine Frau Herzogin Meghan (38) tatsächlich den Rückzug antreten werden, damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Vor wenigen Stunden gaben die zwei bekannt, dass sie sich als Hauptmitglieder der königlichen Familie zurückziehen und daran arbeiten möchten, sich finanziell unabhängig zu machen. Die Royal-Fans sind schockiert – und auch die Promis lässt diese Entscheidung nicht kalt.

Wenige Minuten, nachdem das Paar mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen war, machten zahlreiche Reaktionen auf den sozialen Netzwerken die Runde. Während sich einige fassungslos zeigten, feierten andere den Mut von Harry und Meghan, die sich nun tatsächlich dazu entschlossen haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Eine, die ebenfalls voll und ganz hinter den beiden steht, ist Schauspielerin Jameela Jamil (33). Sie hielt auf Twitter fest: "Und genau so, Leute, sieht Stärke aus."

Sängerin Bette Midler (74) kann den Entschluss, vor allem in Hinblick auf Meghans, nachvollziehen und schlug in ihrem Tweet auch kritische Töne an: "Was für eine traurige Geschichte. Sie haben sie gejagt und schikaniert, bis es nicht mehr auszuhalten war – so wie Diana. Sie werden es nie kapieren."

