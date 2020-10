Zoe Saip spricht offen über intime Details! Schon in der Vergangenheit hatte die hübsche Blondine während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel und Kampf der Realitystars einiges über ihr Privatleben preisgegeben – jetzt legte die Influencerin sogar noch eine Schippe drauf: Sie gab ihrer Community sehr persönliche Einblicke in ihr Liebesleben: Im Rahmen eines Sex-Q-&-As beantwortete Zoe ihren Fans sehr persönliche Fragen!

Zoe gab ihren Fans nun auf ihrem Instagram-Profil die Möglichkeit, ihr Fragen zu ihrem Sexleben zu stellen – und die beantwortete die Blondine schonungslos ehrlich. "Sex ist was ganz Natürliches", betonte das Ex-GNTM-Girl mehrmals und ging dabei auch näher auf das Thema ein: "Da gehört natürlich auch Oralverkehr dazu." Jedoch sei diese Sexualpraktik für Zoe nicht der favorisierte Bestandteil eines Liebesakts. Stattdessen sei ihr besonders wichtig, dass die Liebenden aufeinander eingehen. "Es sollen ja auch beide Partner zufriedengestellt werden", stellte sie klar.

Zusätzlich sprach Zoe auch über das Thema Selbstbefriedigung – und gab ihren weiblichen Fans dabei einen Ratschlag. "Masturbation bei Frauen ist superwichtig, um herauszufinden, was euch gefällt", erklärte sie. Doch bei aller Offenheit – Zoe machte auch ihre Grenzen klar: Auch wenn sie sich vorstellen könne, eines Tages für den Playboy zu posieren, würde sie dies nicht komplett nackt machen. "Nur verdeckt oder in Unterwäsche", betonte sie.

Instagram / zoesalome Ex-GNTM-Girl Zoe Saip, 2020

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, deutscher Reality-TV-Star

