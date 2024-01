Diesem Dschungelstar drückt Zoe Saip besonders die Daumen!

Sie hat einen klaren Favoriten! Zoe Saip war durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Seitdem nahm die Influencerin unter anderem an Shows wie Kampf der Realitystars, Are You The One – Reality Stars in Love und Good Luck Guys teil. Auch in der Ersatzshow für das Dschungelcamp im Jahr 2021 war das Model zu sehen. Gegenüber Promiflash verrät Zoe nun, welchem Promi sie die Dschungelkrone in diesem Jahr am meisten gönnt!

Ihr Favorit ist für sie kein Unbekannter, wie sie im Promiflash-Interview ausplaudert. In der Dschungel-Ersatzshow wohnte die Wienerin zusammen mit Mike Heiter (31) in einem Tiny-House: "Witzigerweise ist unter den Kandidaten mein ehemaliger Tiny-House-Kollege Mike. Dem drücke ich natürlich ganz fest die Daumen." Der einstige Love Island-Kandidat habe ihr damals den Rücken gestärkt und die Zeit für sie so angenehmer gemacht. "Er hat mir echt eine sehr, sehr coole Seite an sich gezeigt, finde ich. Er ist ein sehr korrekter Typ, deswegen auf jeden Fall Daumen drücken für Mike", erklärt Zoe.

Von den anderen Kandidaten kennt die TV-Bekanntheit allerdings kaum jemanden: "Den halben Cast kenne ich, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Klar habe ich schon mal den Namen gehört oder etwas mitbekommen." Einschätzen könne sie Mikes Konkurrenz daher nicht.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de