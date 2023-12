Mit TV-Stars: Österreich bekommt erste Dating-Reality-Show!

Auch in Österreich wird bald geflirtet, gefummelt und noch viel mehr! In den vergangenen Jahren suchten schon einige Singles aus dem Nachbarland im deutschen TV nach der großen Liebe. Zoe Saip flirtete bei Are You The One – Reality Stars in Love und auch Miro Slavov (33) versuchte bei Bachelor in Paradise mit einer Wildcard sein Glück. Jetzt kehren sie zurück ins TV – und zwar mit der ersten Dating-Reality-Show Österreichs!

Auf seinem offiziellen Instagram-Account verkündet Joyn.at jetzt den Start von "Match in Paradise". Ab dem 11. Dezember soll das neue Format die Fans bespaßen – und zwar mit einer Menge bekannter Gesichter: Neben Zoe und Miro sind auch Temptation Island-Verführerin Siria Longo und Marie Müller von Are You The One? mit dabei. Ebenfalls schon bekannt ist Belly, die bei Germany Shore für Trouble sorgte.

Ein erster Trailer zeigt auch schon, wie wild die Sendung wird: Marie schnappt sich einen ihrer Kollegen offenbar recht fix – und knutscht mit ihm rum. Was sagt ihr zu der neuen Show? Stimmt unten ab.

