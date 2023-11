"Good Luck Guys": Bereits am ersten Tag fliegen die Fetzen

Sie bekommen sich jetzt schon in die Haare! Die zehn Realitystars Yasin Mohamed (32), Melissa Heitmann, Kevin Schäfer, Michaela Barresi, Michael Schüler (26), Aurelia Lamprecht, Juliano Fernandez, Zoe Saip, Dominik Brcic und Michelle Daniaux werden in der neuen Realityshow Good Luck Guys an den Lost Beach gespült. Dort müssen sie in der Wildnis überleben und sich selbst versorgen. Doch bereits am ersten Abend eskaliert ein Streit zwischen den Teilnehmern!

Nachdem sich die Abenteurer ihre Nahrung erspielt haben, wollen sie ihr Essen zubereiten. Dabei scheitern sie allerdings bereits an dem Versuch, Feuer machen. Während die anderen Kandidaten versuchen, das Holz anzuzünden, gehen Dominik und Micha los, um Kokosnüsse zu pflücken. Das stößt besonders Melissa und Zoe sauer auf, was die beiden Kokosnuss-Sammler jedoch nicht nachvollziehen können. Daher schaukelt sich die Diskussion immer weiter hoch. Als Micha und Dominik sich schließlich von Zoe entfernen, fangen sie an, sie zu beleidigen: "Die F****, alter", beginnt Dominik, der ein unterstützendes "Richtige F****, alter" von Micha erhält.

Dass die nächsten Wochen vermutlich nicht leicht werden, dämmerte den Campern bereits kurz nach ihrer Ankunft, als sie ihre spärliche Ausrüstung und ihr Lager unter die Lupe nahmen. Dabei beschlich die TV-Persönlichkeiten das erste Mal das Gefühl, das Abenteuer möglicherweise unterschätzt zu haben: "Also Hand aufs Herz: Ich würde gerade eigentlich am liebsten weinen", jammerte Party-König Yasin.

Anzeige

RTL Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Juni 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de