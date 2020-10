Wie Saskia Esken auf diese Kontaktaufnahme von Ashton Kutcher (42) wohl reagiert hat? Der US-Schauspieler ist weltweit bekannt – und total beliebt. In Serien wie "Die wilden Siebziger" und Two and a Half Men begeisterte der Amerikaner ein Millionenpublikum. Doch der Mann von Mila Kunis (37) engagiert sich auch für den guten Zweck und in der Politik – und suchte jetzt den Kontakt zu deutschen Vertretern: Über Social Media schrieb Ashton die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken an!

Via Twitter veröffentlichte der zweifache Vater Anfang der Woche eine wichtige Botschaft, die sich an die Politikerin sowie an die SPD-Europaabgeordnete aus NRW, Birgit Sippel, richtete: "Ich hätte gerne die Gelegenheit, mit Ihnen über die Auswirkungen Ihrer Position zum EU-Kommunikationskodex über die Privatsphäre von missbrauchten Kindern zu sprechen! Bitte schreiben Sie mir eine Privatnachricht", schrieb der 42-Jährige. Die Brillenträgerin nahm offenbar prompt Kontakt auf – zur Freude von Ashton: "Ihr technisches Verständnis kann den Unterschied in der Lebensqualität unzähliger Kinder ausmachen!", twitterte er einen Tag später begeistert und verlinkte das Profil der 59-Jährigen.

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, gehe es in dem Austausch der beiden vermutlich um einen Entwurf der EU-Kommission in Bezug auf den Umgang mit Kindesmissbrauch. Der Entwurf soll es Ermittlern möglich machen, bald grenzübergreifend digitale Beweise sichern zu dürfen – um Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu bekämpfen. Ein wichtiges Thema, für das sich Ashton bereits seit Jahren mit der Organisation "Thorn" einsetzt.

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

SIPA PRESS/ Action Press Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD

Getty Images Ashton Kutcher, Serienstar

