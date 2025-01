Ashton Kutcher bringt Sohnemann Dimitri zu WWE-Kampf mit

Ashton Kutcher (46) gönnte sich am Montag einen echten Männerabend mit seinem achtjährigen Sohn Dimitri (8): Gemeinsam besuchten die beiden den Launch von WWE Raw im Intuit Dome in Los Angeles. Zum ersten Mal in seiner 32-jährigen Geschichte wurde die Wrestling-Show exklusiv auf Netflix übertragen – und das Debüt ließ keine Wünsche offen. Größen wie Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Roman Reigns (39) lieferten sich vor den Augen der Zuschauer packende Duelle. Der "Butterfly Effect"-Star ergatterte Top-Plätze im Stadion und zeigte sich begeistert: Wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, jubelte der Zweifachpapa in einem lässigen Iowa-Hawkeyes-Shirt lautstark mit, während Dimitri die Action ebenfalls sichtlich genoss. Ashtons Ehefrau Mila Kunis (41) und Tochter Wyatt (10) entschieden sich wohl, den Abend entspannt zu Hause zu verbringen.

Ashton und Mila, die sich während ihrer Zeit bei "Die wilden Siebziger" kennenlernten, sind seit 2012 ein Paar. Nach der Verlobung im Februar 2015 folgte im Juli desselben Jahres die Hochzeit. Ihre Tochter Wyatt kam 2014 zur Welt, Sohn Dimitri folgte zwei Jahre später. Mila sprach erst kürzlich in einem Interview mit People über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Sie betonte, wie wichtig Ehrlichkeit und Selbstreflexion im Umgang mit ihren Kindern seien. Die "Bad Moms"-Darstellerin teilte eine bewegende Anekdote aus ihrer frühen Zeit als Mutter: "Ich habe mich hingesetzt und gesagt: 'Es tut mir leid. Mama hat überreagiert. Vergibst du mir?'", erzählte sie über ein Gespräch mit ihrer damals dreijährigen Tochter.

Mila reflektierte zudem über die Entwicklung ihrer Beziehung zu Ashton. Im "WTF"-Podcast plauderte sie darüber, wie sie sich erst nach vielen gemeinsamen Treffen und lockerem Dating schließlich gefunden hatten: "Ich habe 'Freunde mit gewissen Vorzügen' gedreht, er 'Freundschaft Plus' – und wir haben unsere Filme einfach ausgelebt. Alles war locker, bis einer von uns Gefühle entwickelte, ganz wie in unseren Filmen", berichtete sie augenzwinkernd. Mila betonte, dass ihre Beziehung nicht nur auf Vertrauen, sondern auch auf einer tiefen Freundschaft basiere – etwas, das die beiden bis heute verbindet und wachsen lässt.

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, April 2023

Getty Images Mila Kunis, Oktober 2024

