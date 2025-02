Ashton Kutcher demütigte Demi Moore mit peinlichen Fotos

Demi Moore (62) hat in ihrer Autobiografie "Inside Out" enthüllt, wie sie während ihrer Ehe mit Ashton Kutcher (47) durch ihn gedemütigt wurde. Besonders schmerzhaft sei gewesen, dass er Fotos von ihr gemacht habe, als sie betrunken und bewusstlos war – in einer Zeit, in der sie mit Alkoholismus zu kämpfen hatte. Nach einer Fehlgeburt, die sie sechs Monate nach Beginn ihrer Schwangerschaft erlitt, verfiel die Schauspielerin in eine tiefe Depression und griff wieder zur Flasche, nachdem sie zuvor 20 Jahre lang abstinent gewesen war. Die Schauspielerin beschreibt, wie Ashton sie anfangs ermutigt habe, ein "normales" Partyleben zu führen, doch später habe er sie mit einem peinlichen Foto bloßgestellt, das sie nach einer durchzechten Nacht mit dem Kopf über der Toilette zeigte.

Die Ehe der beiden Schauspieler war von Höhen und Tiefen geprägt. Während die beiden gemeinsam versuchten, durch künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen, belasteten die Fehlgeburt und die wiederkehrende Suchtproblematik die Beziehung schwer. Auch öffentlich sorgten Ashtons Aktionen für Aufsehen: Ein Beispiel war ein Foto, das er von Demi in Badebekleidung veröffentlichte, während sie seiner Aussage nach gerade seine Hosen bügelte. "Pst, sagt das nicht meiner Frau", schrieb er damals scherzhaft dazu. Demi erlebte dies als schmerzhaft und respektlos. Zwar verteidigte Ashton seine Handlungen, doch für Demi war dies nur ein weiterer Punkt, der die tiefer gehenden Konflikte ihrer Ehe widerspiegelte.

Demi und Ashton waren von 2005 bis 2011 verheiratet. Die "The Substance"-Darstellerin brachte drei Töchter aus ihrer Beziehung mit Bruce Willis (69) in die Ehe mit dem Schauspieler mit. Das überforderte Ashton zunächst. "Ich war 26 und trug die Verantwortung für eine Achtjährige, eine Zehnjährige und eine Zwölfjährige", erklärte er in einem Interview mit Esquire und ergänzte: "So müssen manche Teenager-Eltern ihre 20er Jahre erleben." Über das Scheitern der Beziehung zu Demi sagte er: "Scheidung fühlt sich an wie ein totales Scheitern. Du hast in der Ehe versagt."

Getty Images Demi Moore und Ashton Kutcher 2010

Getty Images Rumer und Tallulah Willis mit Ashton Kutcher und Demi Moore 2007

