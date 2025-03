Ashton Kutcher und Anthony Ramos drehen Serie in Venedig

Ashton Kutcher (47) und Anthony Ramos (33) sind aktuell in Venedig, wo sie an den Dreharbeiten zur neuen FX-Serie "The Beauty" arbeiten. Beide Schauspieler wurden am Freitagmorgen dabei gesehen, wie sie getrennt voneinander ihr Hotel verließen und mit Wassertaxis zum Set gelangten. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Jeremy Haun und Jason A. Hurley und wird von Ryan Murphy (59) produziert. Seit ihrer Ankündigung im September 2024 weckt die düstere Geschichte hohe Erwartungen bei Fans und Kritikern.

Die Handlung von "The Beauty" spielt in einer Gesellschaft, die von äußerlicher Perfektion besessen ist. Das Besondere: Ein sexuell übertragbarer Virus ermöglicht es, makellose Schönheit zu erlangen. Während viele Menschen die Gelegenheit nutzen, merken sie schnell, dass dieser Zustand einen schrecklichen Preis hat. Im Zentrum der Serie stehen die Ermittler Foster und Vaughn, die in diesem bizarren Szenario Ermittlungen aufnehmen. Sowohl Ashton als auch Anthony wurden bisher noch nicht offiziell ihren Rollen zugeordnet, was die Spannung unter den Zuschauern weiter erhöht.

Für beide Hauptdarsteller markiert dieses Projekt eine weitere spannende Etappe in ihren Karrieren. Ashton, den viele noch aus der Kultserie "Die wilden Siebziger" kennen, fokussiert sich in den letzten Jahren zunehmend auf komplexere Rollen und ehrgeizige Projekte. Anthony hingegen, bekannt aus "In the Heights" und der beliebten Broadway-Produktion "Hamilton", macht mit seiner Vielseitigkeit und seinen Gesangsfähigkeiten immer wieder auf sich aufmerksam. Es bleibt abzuwarten, welche Dynamik die beiden Darsteller in "The Beauty" auf die Bildschirme bringen werden. Abseits der Kamera teilen sie laut Insidern eine entspannte Chemie, die sich auch in gemeinsamen Momenten während der Pause zeige. Venedig bietet ihnen dabei gleichermaßen ein imposantes Arbeitsumfeld wie auch eine Bühne für erholsame Auszeiten.

Getty Images Ashton Kutcher im Juli 2022 in Los Angeles

Getty Images Schauspieler Anthony Ramos

