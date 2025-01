Mila Kunis überrascht mit neuer Haarfarbe bei Spaziergang

Mila Kunis (41) überraschte ihre Fans, als sie am Freitag gemeinsam mit ihrem Ehemann Ashton Kutcher (46) in West Hollywood unterwegs war. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Black Swan", präsentierte dabei eine beeindruckende Veränderung, wie Fotos des Magazins Hello! zeigen. Ihre sonst dunkelbraunen Haare erstrahlten in einem warmen Kastanienbraun. Das Duo zeigte sich locker gestylt – Mila in einem beige-braunen Trenchcoat, grauem Pullover und Leggings, dazu sportliche Sneakers. Während Ashton einen smarten, aber ebenfalls legeren Look mit grauem Blazer und Baseballcap wählte, zog Milas neue Haarfarbe alle Blicke auf sich.

Hinter der Entscheidung, ihre markanten dunklen Haare durch die verschiedenen Nuancen von Kupfer, Kastanie und Zimt zu ersetzen, könnte jedoch mehr stecken. Zwar ist nicht bekannt, ob die Veränderung für einen neuen Film durchgeführt wurde oder ob Mila sich bloß eine frische Veränderung wünschte, doch die 41-Jährige ist durchaus für derartige Verwandlungen vor der Kamera bekannt. So färbte sie ihre Mähne für frühere Filme schon platinblond oder sogar türkis. Fashion-Experten loben die neueste Farbentscheidung der zweifachen Mutter, da der warme Look perfekt zum Übergang vom Winter in den kommenden Frühling passe – ein Look, der aktuell auch auf den roten Teppichen Hollywoods populär ist.

Privat bleiben Mila und Ashton bodenständig und konzentrieren sich auf ihre gemeinsame Familie. Mit ihren beiden Kindern Wyatt (10) und Dimitri (8) halten sie sich aus dem Rampenlicht heraus, genießen aber hin und wieder öffentliche Auftritte – sei es bei Spaziergängen wie diesem oder bei Ausflügen wie kürzlich mit Sohn Dimitri zu einem Wrestling-Event. In Interviews teilt die Schauspielerin gerne charmante Einblicke in ihre Ehe: "Wir fühlen uns immer noch sehr jung. Wir lachen über alles", verriet sie zum Beispiel gegenüber E! News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler

Anzeige Anzeige