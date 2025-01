Mila Kunis und Ashton feiern mit ihren Kindern Schabbat

Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) wurden am Samstagmorgen nach einem Schabbat-Gottesdienst in Los Angeles gesichtet. Das Hollywood-Traumpaar strahlte Gelassenheit aus, als es Hand in Hand mit ihren Kindern Wyatt Isabelle (10) und Dimitri Portwood (8) die reformierte Synagoge verließ. Mila, die in einer jüdischen Familie aufwuchs, präsentierte sich stilvoll in einem langen schwarzen Kleid, das sie mit einem kuscheligen braunen Mantel und cremefarbenen High Heels kombinierte. Während des Spaziergangs zum Auto lachte die Bad Moms-Bekanntheit herzlich mit ihren Kids, wie auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Ashton machte ebenfalls eine gute Figur: In einem grauen Blazer mit passender Hose, einem blauen Hemd und einer weißen Kippa zeigte er sich von seiner eleganten Seite.

Nur wenige Wochen zuvor sprach Mila offen über ihre Beziehung zum Judentum. Im Gespräch mit Autorin Noa Tishby auf YouTube erklärte sie, ihre Kindheit sei stark von der kulturellen, weniger von der religiösen Seite des Glaubens geprägt gewesen. "Ich wusste immer, dass ich Jüdin bin, aber mir wurde gesagt, ich solle nicht darüber sprechen", verriet die gebürtige Ukrainerin und erklärte, die Religion sei damals in ihrem Heimatland nicht erlaubt gewesen. Heute feiern sie und Ashton Schabbat sowie andere jüdische Traditionen gemeinsam mit ihren Kindern. Besonders berührend: Mila verriet, dass Ashton, der selbst nicht jüdisch ist, die Religion der Familie "aus Überzeugung" angenommen hat. "Er ist Teil des Glaubens, weil er es will", betonte die Schauspielerin stolz.

Ashton und Mila, die sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Die wilden Siebziger" kennenlernten, sind seit über einem Jahrzehnt ein eingespieltes Team. Ihre Beziehung begann 2012, führte 2015 zur Verlobung und schließlich zur Hochzeit im Juli desselben Jahres. Mit der Geburt von Wyatt im Jahr 2014 und Dimitri zwei Jahre später wurde ihr Familienglück komplett. Erst kürzlich berichtete Mila in einem People-Interview über die Höhen und Tiefen des Elternseins. Sie erinnerte sich dabei an eine Konversation mit ihrer Tochter, als diese drei Jahre alt war. "Ich habe mich hingesetzt und gesagt: 'Es tut mir leid. Mama hat überreagiert. Vergibst du mir?'", teilte sie offen mit. Ehrlichkeit und Reflexion seien für die "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellerin zentrale Werte, die sie auch an ihre Kinder weitergibt.

Getty Images Mila Kunis, Oktober 2024

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

