Ashton Kutcher und Mila genießen Familienurlaub in Rom

Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41) zeigten sich nun bei einem Familienurlaub in Rom von ihrer verliebten Seite, trotz anhaltender Gerüchte über angebliche Eheprobleme. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, der zehnjährigen Wyatt und dem achtjährigen Dmitri, genossen die Hollywood-Stars die romantische Atmosphäre der Ewigen Stadt. Am Samstag wurden die vier beim Sightseeing gesichtet, wie Fotos von Passanten belegen, die von Daily Mail veröffentlicht wurden: Sie machten Selfies, warfen Münzen in den Trevi-Brunnen und bewunderten das Pantheon. Ein inniger Kuss zwischen Ashton und Mila setzte dem Ganzen die Krone auf und schien die Spekulationen über eine mögliche Trennung zu widerlegen.

Hintergrund der Gerüchte waren neue Schlagzeilen über Ashtons bisherige Verbindung zu dem inhaftierten Rapper P. Diddy (55). Nachdem gegen den Rapper schwere Vorwürfe bezüglich Menschenhandel und Gewalt erhoben wurden, geriet Ashtons frühere Freundschaft mit dem Musiker wieder in den Fokus. Alte Interview-Aussagen und Fotos der beiden aus vergangenen Jahren brachten einige dazu, mutmaßliche Verbindungen zwischen Ashton und Diddy zu hinterfragen. "Ashton bedauert seine Freundschaft mit Diddy angesichts dessen, was passiert ist, zutiefst", verriet ein Insider gegenüber People Magazine. "Er fühlt sich belogen, betrogen, für selbstverständlich gehalten und manipuliert."

Ashton und Mila gelten nun seit Jahren als eines der Traumpaare Hollywoods. Die Schauspieler lernten sich in jungen Jahren am Set der Serie "Die wilden Siebziger" kennen, wurden aber erst 2012 ein Paar. 2015 feierten sie ihre Hochzeit und ziehen seitdem ihre zwei Kinder gemeinsam fernab vom Hollywood-Trubel groß. Insider berichten, dass Ashton, angesichts jüngster turbulenter Ereignisse, vor allem auf Mila als vertrauteste Person in seinem Leben setze. Der Italien-Urlaub scheint ihnen die Gelegenheit zu geben, etwas Abstand zu gewinnen und Kraft als Familie zu tanken. Zudem soll Ashton dort auch für ein Projekt mit Erfolgsproduzent Ryan Murphy (59) vor der Kamera stehen.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei den Oscars 2022

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Dezember 2000

