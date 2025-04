So schwierig war Demi Moores Ehe mit Ex Ashton für Tallulah

Tallulah Willis (31), die Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (70), hat jetzt in einem Kommentar zu Gwyneth Paltrows (52) Instagram-Beitrag über die Herausforderungen des Stiefeltern-Seins für Aufsehen gesorgt. Darin sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit ihrem ehemaligen Stiefvater Ashton Kutcher (47), den Demi im Jahr 2005 heiratete. "Dazu habe ich viel zu sagen! Vor allem, wie man mit einem Ex-Stiefvater umgeht", schrieb Tallulah unter den Beitrag und gab auf Nachfrage eines Nutzers zu, dass sie Ashton meint. Sie erklärte weiter, dass es ein wichtiges Thema sei, Raum für alle Beteiligten zu schaffen, damit Heilung geschehen könne.

Die Ehe zwischen Demi und Ashton, die acht Jahre hielt, war für Demi und ihre Töchter eine schwierige Zeit. Demi erlitt eine Fehlgeburt, was sie in eine tiefe Krise stürzte, begleitet von Alkoholkonsum und weiteren gescheiterten Versuchen, ein weiteres Kind mit Ashton zu bekommen. Besonders für Tallulah, die damals gerade einmal neun Jahre alt war, war die Situation belastend. Sie fühlte sich oft "ungeliebt" und "vergessen", wie sie 2019 in der Show "Red Table Talk" offenbarte. Auch ihre ältere Schwester Rumer Willis (36) zog wohl frühzeitig aus dem gemeinsamen Zuhause aus, da sie mit der neuen Beziehung ihrer Mutter nicht zurechtkam.

Ashton selbst gestand in einem Interview mit Esquire ein, dass er als 26-Jähriger mit der Verantwortung überfordert war, quasi über Nacht die Vaterrolle für die drei Töchter von Demi zu übernehmen. Auch Tallulah, die heute 31 Jahre alt ist, hat in den letzten Jahren mehrfach betont, wie turbulent diese Phase ihres Lebens für sie war. Dennoch haben sowohl Ashton als auch Tallulah mittlerweile ihren Frieden mit der Situation geschlossen. Tallulah schreibt: "Niemand muss der Böse sein, damit eine Situation geheilt werden kann. Es gibt Platz für alle."

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore mit Demis Kindern Rumer, Scott und Tallulah Belle im Jahr 2003

Getty Images Rumer und Tallulah Willis mit Ashton Kutcher und Demi Moore 2007

