David Beckham (45) gewährt gern Einblicke in seinen Alltag. Unter anderem zeigt der ehemalige Fußball-Star auf Social Media immer wieder, was für kulinarische Köstlichkeiten er verspeist. Der Vierfach-Papa hat jedoch nicht nur Spaß am Essen, sondern widmete sich in den vergangenen Wochen auch vermehrt dem Kochen. Seine Frau Victoria Beckham (46) enthüllte nun, dass David ein geheimes Talent hat – und überraschte damit seine Fans.

Die Designerin teilte vor ein paar Tagen stolz in ihrer Instagram-Story, was der Ex-Profi-Sportler Leckeres für die Familie gekocht hat. Der ehemalige Spice Girls-Star schrieb dazu: "Beeindruckende Koch-Skills David". Auf einem runden Holzständer präsentierte der Unternehmer seine zwei Gebäckkreationen. Ein Teil der Speisen war gefüllt mit Würstchen und Senf, der andere mit Würstchen und einem traditionellen englischen Gewürzpüree aus mariniertem Gemüse, genannt Branston Pickle.

Auch Tochter Harper hat bereits einige Tipps und Tricks von ihrem Vater erhalten. Kürzlich hatte die Neunjährige ihr Können unter Beweis gestellt, indem sie für ihre Eltern Frühstück zubereitet hatte. Unter anderem hatte sie Mama Victoria einen Obstteller und Papa David ein Ei-Sandwich, eingerahmt mit Herzen aus Ketchup, serviert.

Instagram / davidbeckham Victoria, Harper Seven und David Beckham im September 2020

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckhams Frühstück für ihre Eltern David und Victoria

Instagram / davidbeckham Harper Seven und David Beckham

