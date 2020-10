Die Beckhams sind eine regelrechte Bilderbuchfamilie! David (45) und Victoria Beckham (46) genießen die Zeit mit ihren Kindern Brooklyn (21), Romeo (18), Cruz (15) und Harper Seven (9) so richtig – und das lassen sie ihre Fans im Netz nur allzu gerne wissen. Egal, ob beim gemeinsamen Kuscheln im Bett oder beim Herumalbern – die Beckhams teilen es auf Social Media. Jetzt überraschte Harper ihre Eltern mit einem ausgiebigen Frühstück und einem besonders süßen Brief!

"Liebe Mami und Papi", schrieb Harper auf einen Notizzettel, den Victoria jetzt auf Instagram veröffentlichte. "Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt, und ich hoffe, dass ihr das Frühstück mögt", lautet es auf dem Papier weiter – und die Neunjährige gab sich so richtig viel Mühe: Neben einem reichhaltigen Obstteller zauberte sie ihren Eltern auch ein Sandwich und verzierte das Gedeck mit Herzen.

Harper machte ihrer Mutter und ihrem Vater zudem noch eine zuckersüße Liebeserklärung. "Ich liebe euch so, so, so sehr", vermerkte sie auf dem Zettel und brachte ihre Eltern damit ebenfalls zum Schwärmen. "Wir lieben dich so sehr, Harper Seven", antwortete Victoria auf der Fotoplattform.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckhams Frühstück für ihre Eltern David und Victoria

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham im Oktober 2020

Instagram / davidbeckham Victoria, Harper Seven und David Beckham im September 2020

