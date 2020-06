Geht er jetzt unter die Fernsehköche? David Beckham (45) hat sich in den vergangenen Jahren auf so manchen Tätigkeitsfeldern ausprobiert. So hat der Brite während und nach seiner Fußballkarriere gemodelt und eine eigene Whiskeymarke auf den Markt gebracht. Doch damit noch lange nicht genug – der ehemalige Kicker will jetzt auch ein eigenes TV-Format: David plant angeblich eine Kochsendung auf Netflix!

Wie eine Quelle gegenüber The Sun on Sunday berichtet, habe der 45-Jährige seine geheime Leidenschaft fürs Backen wiederentdeckt. "Er hat einige der alten Rezepte seiner Mutter nachgemacht und vor Kurzem eine Menge Töpfe und Pfannen zum Geburtstag bekommen", erzählt der Insider. Vor allem an seinem guten Freund und erfolgreichen Koch Gordon Ramsay (53) sehe er, wie gut eine Kochshow funktionieren kann. "Gordon hat ihm auch ein paar ziemlich gute Ratschläge gegeben", so der Informant weiter.

Erst im vergangenen Jahr hat David seine eigene TV-Produktionsfirma Studio 99 gegründet. In letzter Zeit soll sich der Ehemann von Victoria Beckham (46) verstärkt darauf konzentrieren. Berichten zufolge arbeitet sein Unternehmen bereits an einer Reihe von Ideen für TV-Shows, in denen der vierfache Vater Einblicke in Sport, Reisen und Mode teilen soll.

Getty Images David Beckham, Unternehmer

Getty Images Gordon Ramsay und David Beckham im Mai 2011

Getty Images Victoria und David Beckham in Spanien

