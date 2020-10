Bei Die Bachelorette stehen alle Zeichen auf Romantik! Schon in der zweiten Folge des Kuppelformates durfte Melissa (25) einem Rosenboy verdächtig nahe kommen. Bei einem romantischen Dinner-Date lernte sie den Österreicher Daniel Häusle (24) besser kennen. Und auch in der aktuellen Ausgabe lässt die einstige Love Island-Beauty nichts anbrennen und führt einen Liebesanwärter zu einem Einzel-Rendezvous aus. Der Glückliche ist Moritz Breuninger (31): Mit ihm turtelt Melissa im Pool.

Nachdem sich die Jungs bei einem sportlichen Kräftemessen beweisen konnten, trifft die 25-Jährigen die Wahl, mit dem Rotschopf noch etwas Zweisamkeit zu genießen. Bei einem Wellness-Date über den Dächern der Stadt in Griechenland kann nicht nur Moritz die Bachelorette in knapper Bademode beäugen, auch Melissa mustert den durchtrainierten Body ihres Flirtpartners ganz besonders. Im Pool wagt die Dunkelhaarige dann auch erste Annäherungsversuche und legt ihre Beine entspannt über seine. "Und dann hat er mein Bein gestreichelt", meint die Schnittblumen-Verteilerin im Einzelinterview lächelnd.

Moritz selbst konnte es zuvor kaum glauben, dass er wirklich der Auserwählte sein sollte. Immerhin habe er sich in den vergangenen Tagen noch gar nicht von seiner besten Seite zeigen können. "Ich war noch nie so aufgeregt wie in dieser letzten Nacht der Rosen", erklärt er und betont: "Ich will jetzt hoffen, dass ich heute mal normal bin. Ich hatte echt die Angst, dass ich gar nicht die Gelegenheit bekomme, mal so mit dir zu sprechen."

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Florian, Alex, Daniel und Alex Gerard von "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Moritz Breuninger bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Bachelorette Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de