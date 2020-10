TV-Deutschland ist wieder im Ratefieber! Vor zwei Wochen startete die neue Staffel von The Masked Singer. Bisher wurden schon zwei der insgesamt zehn Promis des Gesangswettbewerbs demaskiert: Veronica Ferres (55) und Jochen Schropp (41) gaben sich zu erkennen. Und auch bei den restlichen Kostümen haben die Zuschauer so manchen Verdacht. Unter anderem soll Dagi Bee (26) sich unter einer der Verkleidungen verbergen – was sagt sie dazu?

In einem neuen YouTube-Video will die Web-Queen mit einigen Gerüchten über sich aufräumen und plaudert unter anderem munter über ihre Erfahrungen mit Zigaretten, ihr Liebesleben und Co.. Aber als es um die Frage ging, ob sie das Alpaka bei "The Masked Singer" sei, wurde Dagi plötzlich verdammt still. Letztendlich zuckte sie bloß mit den Schultern und erklärte breit lächelnd: "Dazu kann ich leider nichts sagen."

Aber was macht Dagis Community eigentlich so sicher in der Annahme, dass sie unter der Maske steckt? Bisher deuteten einige Indizien darauf hin, dass das Alpaka eine Influencerin ist, die Videos für ihre Fans dreht. Hinweise wie Hanteln im Hintergrund des Einspielers lockten das Rateteam um Bülent Ceylan (44) aber auf eine andere Fährte: Sie tippten unter anderem auf Fitnessmodel Pamela Reif (24).

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

Instagram / dagibee Dagi Bee im Juni 2020

Instagram / pamgoesnuts Pamela Reif im Juni 2020

