Was für ein Schock für alle Serien-Fans: Eddie Hassell ist verstorben! Der US-Amerikaner wurde durch die Serie "Surface – Unheimliche Tiefe" bekannt, in der er in der ersten Staffel die Figur des Phil verkörperte. Danach spielte er kleinere Rollen in Serien wie "Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse" oder "Longmire". Auch im Katastophenfilm "2012" war Eddie zu sehen. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Der Schauspieler wurde erschossen!

Den Tod des Serienstars bestätigte TMZ. Eddie wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem anscheinend missglückten Autodiebstahl getötet, heißt es. Ereignet haben soll sich das Unglück in Texas, die Heimat des "Jobs"-Darstellers. Eddie feierte erst im Juli einen runden Geburtstag – er wurde 30 Jahre alt.

Die Nachricht vom Tod des Nachwuchsschauspielers machte auch bereits auf Social Media die Runde. Auf Instagram nahmen bereits zahlreiche Fans Abschied von ihm: "R.I.P. Bruder" oder "Das kann nicht wahr sein", zeigten sich nur zwei User unter seinem letzten Foto geschockt.

Getty Images Eddie Hassell auf dem Sundance Film Festival in Park City im Januar 2013

Getty Images Eddie Hassell bei einer Filmvorführung von "Jobs" in L.A. im August 2013

Instagram / eddie_hassell Eddie Hassell im Oktober 2020

