Wie haben Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) ihr Auftreten in Das Sommerhaus der Stars erklärt? Am vergangenen Sonntagabend wurde endlich die große Reunion der diesjährigen Chaos-Staffel ausgestrahlt. Zum ersten Mal seit den Dreharbeiten trafen alle Promi-Parteien wieder aufeinander. Dabei fieberten die Fans auf einen Auftritt besonders hin: dem des Bachelor-Paares! Seit die beiden einen heftigen Shitstorm kassiert hatten, zogen diese sich nämlich auf Social Media zurück. Nun begründeten sie erstmals ihr Verhalten im Sommerhaus.

Von Moderatorin Angela Finger-Erben (40) auf ihren kontrovers diskutierten Auftritt im Sommerhaus angesprochen, blieb Andrej relativ sachlich, als er auf die Zeit in Bocholt zurückblickte. Dennoch gestand er sich ein, dass auch er vom einen oder anderen Bild von sich erschreckt wurde: "Man sollte immer schauen, was hat man getan, war das gut oder war das nicht gut. Jedes Mal klar. Man muss zu den Dingen stehen, die gesagt wurden und die man auch getan habt. Natürlich habe ich mich da auch selber am Bildschirm manchmal nicht wiedererkannt, ganz klar, und das war eine unangenehme Situation, hundertprozentig. Da muss man reflektieren und ich habe da sehr viel daraus gelernt, auch für die Zukunft", stellte er klar. Zu einer Entschuldigung bei Evanthia Benetatou (28) konnte er sich allerdings nicht durchdringen. Stattdessen machte er deutlich: "Am Ende des Tages ist es eine Show, es geht um Quoten. Die Quoten haben wir, glaube ich, alle gebracht. Die Show ist sehr erfolgreich gewesen."

Mit diesem Satz löste Andrej einmal mehr einen Shitstorm aus. Nicht nur Chris Broy und Georgina Fleur (30) zeigten sich von der Quoten-Erklärung entsetzt, auch auf Twitter feuerten die Zuschauer aus allen Löchern. "Andrej scheint null reflektiert zu haben. Quoten auf Kosten der Schwachen, ich breche zusammen", "Andrej zeigt mal wieder sein wahres Gesicht. Er zeigt genau, was ihm wichtig ist. Quoten, Clicks, Fame etc.", fassten zwei User die Meinung vieler zusammen.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

