Christina Luft (30) ist anfangs ganz schön an ihrem Let's Dance-Tanzschüler Luca Hänni (26) verzweifelt! Dieses Jahr war der DSDS-Sieger von 2012 in der Show zu sehen und belegte mit Christina den dritten Platz. Einige Wochen nach dem Sendungsfinale gestanden die beiden schließlich der Öffentlichkeit, dass sie nicht nur ein Tanzpaar waren, sondern sich auch ineinander verliebt haben. Und weil die zwei noch immer so viel Zeit miteinander verbringen, plauderten sie nun auch über ihre gemeinsame TV-Zeit: Christina verriet dabei, dass Luca überhaupt keine Ahnung vom Tanzen hatte!

Obwohl der Schweizer in seinen Musikvideos bereits ein paar Tanzschritte drauf hatte, musste die 30-Jährige mit ihm nochmal ganz von vorn anfangen: "Er ist natürlich supertalentiert gewesen, was natürlich ein Geschenk war. Aber er weiß es selbst: Ich brauchte schon sehr viel Geduld, manchmal", erzählte sie ihren Followern mit Luca an ihrer Seite auf Instagram. Dass das so gut geklappt hatte, liege daran, dass sie eine "Let's Dance"-Trainerin mit besonders langem Geduldsfaden sei. "Ich muss euch wirklich sagen und ich schwöre es euch: Er konnte es wirklich nicht", zog sie ein knallhartes Fazit.

Dem "She Got Me"-Interpreten blieb da nichts anderes übrig, als seiner Partnerin beizupflichten. Einsichtig gab er zu: "Christina hat das echt mega gemacht. Sie hatte so viel Geduld, als mich irgendwann die Motivation so ein bisschen verlassen hat." Christina ergänzte schlussendlich noch: "Es hat gedauert, bis wir verstanden haben, was wir für Lerntypen sind." Was für eine geduldige Trainerin sie ist, stellte sie auch im vergangenen Jahr unter Beweis: Damals erwischte sie Oliver Pocher (42) als Tanzpartner und schaffte es, auch ihm einige Schritte beizubringen.

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft im Mai 2020

