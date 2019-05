Sie tun es noch mal! Eigentlich war für Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) schon in der vergangenen Let's Dance-Show Schluss – sie bekamen von den Zuschauern überraschenderweise nicht genügend Anrufe. Doch die zwei lassen sich so leicht nicht einfach aus dem Format werfen: Sie bekamen die Möglichkeit ihren "Magic Moment" dennoch zu tanzen – im anschließenden Exclusiv Spezial zur Sendung. Promiflash traf Profitänzerin Christina schon vor der Show – und die verriet schon mal, worauf sich das Publikum freuen kann!

Die Zuschauer dürfen gespannt sein! In der jährlichen "Magic Moment"-Folge wird ein Freestyle-Tanz zum Besten gegeben – und dafür haben sich der ausgeschiedene Komiker und die schöne Brünette natürlich wieder etwas ganz Besonderes überlegt: "Viel Fußball, viel Spaß und viel Magic – wie es bei Oli so ist", ließ sich Christina im Promiflash-Interview entlocken. Dass die beiden überhaupt noch mal aufs Parkett dürfen, ist übrigens gar nicht so selbstverständlich – und das wissen sie auch zu schätzen: "Das ist natürlich eine große Ehre und wir freuen uns beide mega darüber. Und das ist natürlich auch mal schön, außer Konkurrenz zu tanzen", erklärte sie weiter.

Auch in der Show selbst teaserte Oli bereits an, wie ihre Choreografie in etwa aussehen wird: Die Fans erwartet eine Mischung aus Rumba, Charleston und Contemporary: "Das haben Sie so noch nicht gesehen, werden Sie auch nie wieder", versprach er 41-Jährige, der auch bereits als erster Promi offiziell für die "Let's Dance"-Tour zusagte.

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

Instagram / christinaluft Christina Luft und Oliver Pocher im Mai 2019

Getty Images Comedian Oliver Pocher in der achten "Let's Dance"-Folge 2019

