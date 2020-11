Der britische Schauspieler und Komiker John Sessions war nicht nur durch seine Rollen in Filmen wie "Die Eiserne Lady", "Mr. Holmes" oder auch "Loving Vincent" bekannt – der TV-Star nahm auch regelmäßig an der humorvollen und improvisierten britischen Fernsehsendung "Whose Line Is It Anyway?" teil. Jetzt müssen seine Fans allerdings Abschied nehmen, denn eine traurige Nachricht machte die Runde: John ist verstorben.

Laut einem Statement seines Managers, das unter anderem The Sun vorliegt, sei John am vergangenen Montag im Alter von 67 Jahren verstorben: "[Er] starb in seinem Zuhause in South London an einem Herzleiden", zitierte das Magazin aus der Mitteilung. Nähere Informationen zu den Todesumständen sind bislang allerdings nicht bekannt.

Johns langjährige Freundin Ronni Ancona, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, zollte ihrem verstorbenen Vertrauten bereits Tribut: "Er hatte einen überragenden Intellekt und war in der Lage, seine enorme Intelligenz in hoch zugänglichen, unverfälschten Komödien umzusetzen", verlieh sie ihrer Trauer gegenüber The Telegraph Ausdruck.

Getty Images John Sessions, britischer Schauspieler

Getty Images John Sessions auf der Premiere von "Pudsey the Dog: The Movie" in London, 2014

Getty Images John Sessions, britischer Schauspieler

