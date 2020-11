Wofür stehen eigentlich die kleinen, aber feinen Tattoo-Motive von Pietro Lombardis (28) Ex-Freundin? Laura Maria Rypa steht, seitdem der ehemalige DSDS-Juror sie als seine Partnerin vorstellte, im Fokus der Öffentlichkeit. Leider hielt das Liebesglück der beiden nur kurz: Vergangene Woche machte Pie öffentlich, dass Laura und er schon wieder getrennte Wege gehen. Man solle ihr aber auch weiterhin auf Social Media folgen. Und tatsächlich sind viele interessierten Fans Laura treu geblieben – ihnen erklärte die Blondine nun die Bedeutung ihrer Tattoos!

Insgesamt neun Stück zieren den sportlichen Körper der Rechtsanwaltsgehilfin. In ihrer Instagram-Story zeigte Laura eine kleine Auswahl der Motive und erklärte, für was sie stehen. Das Wichtigste und Wertvollste sind für sie die vier Namen Beata, Jan, Daniel und Denis, die auf ihrem rechten Unterarm verewigt sind: "Das sind die Namen von meinen Eltern und meinen Geschwistern", erklärte die Influencerin. Auf dem Handgelenk desselben Armes prangt ein kleiner schwarzer Herzschlag. Dabei handelt es sich um ein Cover-up, ein früheres Motiv wird also von dem Neuen überdeckt. Was sich Laura dort genau hat überstechen lassen, ließ sie offen.

Auch den rechten Arm hat sich die Hundeliebhaberin verschönern lassen. Hand und Handgelenk zieren gleich drei Abbildungen. "Ich habe hier einmal einen Schmetterling tätowiert. Wie wir wissen, steht der Schmetterling für Freiheit. Dann habe ich hier 'Angel' (z. Dt. Engel) stehen und '11:11', weil ich immer um 11:11 Uhr auf die Uhr gucke und ich an solche Sachen glaube. Das ist das Zeichen für die Botschaft meines Schutzengels", zählte Laura auf. Doch damit nicht genug. Die Düsseldorferin hat sich ebenfalls den Rücken und die Rippen tätowieren lassen. Zwar zeigte sie diese Motive nicht in ihrer Story, verriet aber trotzdem, was dort genau zu sehen ist: "Ich habe zwischen meinen Schulterblättern 'He first loved us' (z.Dt. Er hat uns zuerst geliebt) für Gott stehen. Dann habe ich ein kleines Kreuz in meinem Nacken und einmal unter meiner Brust 'Peace' für Frieden stehen", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Die Namen von Laura Maria Rypas Familie

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Eines von Laura Maria Rypas Tattoos

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas rechte Hand

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de