Trotz der Trennung hält er zu ihr! Erst vor wenigen Augenblicken hat Pietro Lombardi (28) seinen Fans erklärt, dass er nicht länger mit Influencerin Laura Maria zusammen ist. Böses Blut scheint zwischen den beiden aber dennoch nicht zu fließen. Im Gegenteil: Die beiden sollen die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, gemeinsam getroffen haben. Und nicht nur das – Pie macht sich in seinem Trennungsstatement sogar für seine Ex-Freundin stark.

Dass das plötzliche Liebes-Aus dem Sänger nicht leichtfällt, merkt man ihm in seiner Instagram-Story an. Dennoch wendet er sich mit einer großen Bitte an seine Community. "Alle, die von mir zu Laura gegangen sind, bleibt bei Laura, schenkt ihr Liebe", erklärt Pie. Tatsächlich hat die 24-Jährige, nachdem die Beziehung zu dem Musiker öffentlich wurde, zahlreiche Follower dazugewonnen. Und das soll sich laut Pietro trotz der Trennung auch nicht ändern: "Hört auf, damit um die Ecke zu kommen, sie war fame-geil und wollte nur Follower, dies und das. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt zu 100 Prozent nicht."

Auch jetzt betonte der 28-Jährige wieder, dass Laura die erste Frau gewesen sei, die er wieder in sein Herz gelassen habe – und deshalb bereue er es nicht, die Liebe zu der Düsseldorferin öffentlich gemacht zu haben. "Ich kann sagen, dass es genau das Richtige war, euch Laura vorzustellen. Jetzt muss man positiv bleiben und weiter geht's", stellte er abschließend klar.

United Archives GmbH / ActionPress Pietro Lombardi beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen, 2019

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

