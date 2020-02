Jetzt ist ihr Glück perfekt! Seit fast fünf Jahren ist Arrow-Darsteller Colin Donnell (37) nun bereits verheiratet. Im Juni 2015 haben er und seine Lebensgefährtin Patti Murin sich in einer romantischen Zeremonie mitten in New York das Jawort gegeben. Nun hat das Ehepaar seinen Fans eine weitere freudige Botschaft verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und das Geschlecht ihres ungeborenen Babys haben sie auch schon verraten!

Es wird ein Mädchen! Das plauderten die werdenden Eltern nun gegenüber People aus. Ihre Tochter soll Ende Juli das Licht der Welt erblicken. "Wir sind total begeistert", sagte Colin im Interview. "Oh mein Gott! Das passiert wirklich, oder? Es ist unglaublich aufregend. Wir sind einfach sehr glücklich", fügte er außerdem hinzu. Vor der Geburt werde er sich aber nicht stressen, denn er glaube nicht, dass man sich darauf wirklich vorbereiten kann.

Für Patti hätte es keinen besseren Zeitpunkt geben können, um schwanger zu werden. Erst vor Kurzem endete ihr zweijähriges Engagement am Broadway als Prinzessin Anna in der Bühnenadaption von Frozen. "Ich freue mich sehr darauf, dieses Kapitel abzuschließen und mich auf das nächste Abenteuer zu konzentrieren", erzählte sie.

Getty Images Patti Murin und Colin Donnell im März 2014

Anzeige

Getty Images Colin Donnell im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Patti Murin, Musicaldarstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de