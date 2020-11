Ein Kuss sagt mehr als tausend Worte! Paparazzi erwischten Sofia Richie (22) bei einem Date mit ihrem neuen Lover Matthew Morton! Schon seit ein paar Wochen kursieren Gerüchte, dass die hübsche Blondine den Mitbegründer der angesagten amerikanischen Tee-Kette Cha Cha Matcha daten soll. Offiziell haben sich die beiden dazu noch nicht geäußert – doch diese heißen Knutsch-Fotos liefern jetzt den Beweis!

Die Ex von Reality-Star Scott Disick (37) war zusammen mit ein paar Freunden in Beverly Hills unterwegs – im Schlepptau ihr neuer Liebhaber Matthew Morton. Das Newsportal Daily Mail veröffentlichte jetzt eindeutige Schnappschüsse, auf denen sich die zwei Verliebten innig küssen. Auch Sofias Familie scheint der neuen Liebe bereits ihren Segen gegeben zu haben, wie Insider berichteten.

Matthew wäre die erste ernstere Beziehung der Influencerin nach ihrer Trennung von Scott im August. Aber auch der Keeping up with the Kardashians-Star scheint mittlerweile über seine Ex hinweg zu sein. Neben Gerüchten über ein Liebescomeback mit der Mutter seiner Kinder Kourtney Kardashian (41), soll sich der Beau außerdem mit dem Model Megan Blake Irwin treffen.

Anzeige

Backgrid Matthew Morton und Sofia Richie, Oktober 2020 in Malibu

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im November 2020

Anzeige

Getty Images Sofia Richie und Scott Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de